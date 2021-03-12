美食外送已經漸漸融入了台灣消費者的日常，近年「幽靈廚房」的疑慮也紛紛冒起，因有部分餐廳並未實際擁有餐廳店面，而是以「幽靈廚房」在作業，日前也有外送平台的熱門餐廳被發現為寄生在工程行裡的餐廳，對此外送平台業者也陸續出面回應。

UberEats就表示在平台上上架的餐廳，均必須提供負責人的資料、衛福部的食品業者登錄字號，規模較大的也需要營業登記，也會盡力派人到現場，因會有登記證明的話，在維護品質上也有比較完善的機制，衛福部亦會定期稽查，當平台獲得資訊後，也會配合機關去要求業者作改善。

UberEats也強調，在與餐廳簽約時都會要求業者必須符合食品衛生相關的法規，假若有食安疑慮也會要求餐廳改善，如未改善就會下架，而消費者在訂購後反映疑慮的話，平台也會配合主管機關調整，以及後續改善的作業，「當平台收到投訴或疑慮時，會先依照消費者所描述的問題去解決事情，同時也會立即把事情轉達給餐廳，檢討過程去做檢視。」。

另外也提及「幽靈廚房」也是一個新的形態，大規模的幽靈廚房亦存在，因著都有要求提供登錄字號，代表主管機關也有有一定的稽查，因此「幽靈廚房」不見得就等同等同食安有問題、疑慮，所以民眾不必太擔心。

foodpanda就表示，對於雲端廚房的申請採審查制，業者需提供營業登記或食品業者登錄字號，業務同仁也會視乎人力到店審查，同時另有消費者檢舉、評分機制，收到消費者的檢舉後，foodpanda會由專案小組對店家進行審查，如有違反合作內容，將視情況決定是否暫停合作，以共同確保餐廳食安與品質無虞。

(中時 )