由經濟部國際貿易局、外貿協會主辦參與「2021年東京國際食品展」的臺灣館12日閉幕，集合臺灣22家企業包含新鮮水果及各式精緻農產食品以實體結合線上洽談型式展出。由於我方強力推廣台灣鳳梨，包括AEON、日本Costco、連鎖超市Belc與連鎖咖啡DOUTOR所屬Nippon餐飲集團等均對台灣鳳梨與加工食品大感興趣，成為該展洽商最熱絡的國家館。

根據貿協東京辦事處指出，日本最大超市通路AEON對於此次展出新鮮鳳梨為之驚艷，不僅食品部更率農業商品部經理前來洽商採購；日本Costco亦考慮向臺灣採購；另關東地區連鎖超市Belc也特來詢問鳳梨進口事宜；旗下有連鎖咖啡廳Doutor的Nippon Restaurant餐飲集團則對冷壓鳳梨果汁有興趣。

而除了鳳梨外，針對台灣精緻農業產品在展場上亦大放異彩；關東地區高級連鎖超市「成城石井」連續兩天到館詢問無添加果乾及黑糖糖漿等商品；餐飲連鎖企業Skylark，則擬採購我商純釀醬油及魚鬆；今年初搶進台灣市場造成轟動的唐吉訶德，則對我商益生菌軟糖口味優於日本市售品牌大感興趣，已進行洽談。

日本前三大電器商亦來洽詢臺灣食品做為贈品送其會員，尤其是臺灣常溫果乾、餐御宴椰子餅乾、明奇公司的高蛋白威化餅等，將進一步洽商；另關東及關西擁有200家店的大型連鎖超市，對於夜貓族冷凍蝦及允偉魚鬆表示考慮引進日本；許多買主表示，明年疫情平復後臺灣館可望能擴大展出。

(工商 )