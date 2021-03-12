純網銀2021年陸續順利上路，金管會進一步研議開放券商虛擬據點！金管會主委黃天牧15日將赴立法院財委會進行業務概況報告，報告中揭露2021年9大亮點政策，並宣布將「研議證券商發展虛擬據點」。

目前國人手機下單、電子投票比例都很高，為何還需要「虛擬據點」？證期局官員指出，目前券商已有實體據點，電子化服務也很多，但券商希望線上服務能再開放更多，像是目前網路下單有金額限制、財管業務有限制，未來將先協助設立虛擬據點，若發展不錯，再進一步走向純網路證券商。

金管會指出，因應科技發展及未來投資人臨櫃業務需求遞減，金管會將研議推動虛擬據點納入證券商場地及設備標準規定及申請程序，並訂定數位化服務之作業要點，協助證券商整合前台交易與後台帳務的數位服務流程，或提升實體營業據點的數位化程度。

九大亮點政策包括：一、推動永續金融與公司治理。金管會除了推動綠色金融行動方案2.0、公司治理3.0外，還將以我國金融機構投融資主要產業別為對象，研議環境永續分類標準，預計2021年底前完成。

二、發展金融科技創新部分，將持續推動金融科技發展路徑圖、研議證券商發展虛擬據點、持續推動數位監理申報機制、持續推動第三階段的開放銀行政策。

三、強化金融韌性。首重強化保險業清償能力、辦理保險業及銀行業壓力測試、修正銀行資本計提方法，金管會指出，銀行對不動產暴險的資本計提方法將採用貸放比率法，預定自2021年6月底起實施。

四、完善企業籌資管道。「臺灣創新板」及「戰略新板」預計於2021年第3季開板。

五、持續推動普惠金融。在年輕人部分，增加年輕族群理財教育與投資管道，像是盤中零股交易、定期定額買基金、退休平台。也重視高齡者金融教育，避免金融剝削或防詐騙能力。另外，公平待客原則評核新增內容，並增加「顯著進步獎」獎項。

六、多元金融商品發展。包括信託2.0、建置保障型保險商品平台、推動國人退休準備平台，預計該平台今年7月1日於基富通平台上線。

七、鞏固金融資安防護體系等措施，確保金融系統營運不中斷，提供消費者安全交易環境。

八、維護金融市場秩序。加強辦理專案金融檢查，檢查。今年度已規劃對「不動產授信業務、防制洗錢及打擊資恐、資訊安全、公司治理、消費者保護」等監理關注議題辦理檢查。另外還有理專A錢加強監理、強化揭弊者保護。

九、參與國際金融交流與合作。持續推動與各國金融監理機關洽簽雙邊合作備忘錄，促進雙方監理合作及資訊交流，並積極參與國際組織活動，強化與各金融組織互動，以拓展跨境金融合作，促進法規接軌國際。

(工商 )