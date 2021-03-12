由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的第二場「OMO（Online Merge Offline）虛實整合拓銷團」，選定疫情趨於穩定的文創之都泰國曼谷舉行；除將16家時尚生活消費品空運至曼谷陳列展示外，並吸引泰國便利商店龍頭CP ALL以及京東泰國跨境電商JD CENTRAL同步線上採購與洽談；總計逾50家買主、促成107場次線上洽談。

貿協指出，看準疫情期間泰國線上購物人數倍數成長，各大百貨集團及零售通路商加速拓展線上業務，加上泰國年輕人崇尚高品質，快速時尚消費的習慣，此次拓銷活動以「時尚生活消費品」為主題，將結合設計及創意的臺灣產品空運至曼谷，並透過曼谷台貿中心邀來上線洽談的買主，包括在泰國擁有近1萬2,000家門市的CP ALL、跨境電商JD CENTRAL及泰國玩具代理商Q-Care等，百貨龍頭The mall亦派人到場參觀。

此次參與活動的臺灣業者包括專業木製玩具商-玩偶的家、主打電子醒酒器的誠商行、榮獲臺灣精品獎的免耗材個人空氣清淨機的稻穗、生產褲襪品牌昆蒂絲的陸友纖維、以及家喻戶曉的清潔劑品牌毛寶等16家知名廠商。

毛寶表示，毛寶已進軍越南，希望透過此次拓銷再下一城，進軍泰國市場。而稻穗的個人空氣清淨機Luft cube洽談場次全滿，買主不斷洽詢購買樣品事宜，足見當地市場潛力商機。

(工商 )