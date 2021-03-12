運用局國外委任投資遴選 富達等5家出線 19:512021/03/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動基金運用局辦理新制勞退基金及國保基金，110年度第1次國外委任投資遴選全球多元資產型受託機構之評選程序，已於今（12）日辦理完成，五家取得簽約資格的受託機構分別為富達國際Fidelity International，摩根資產管理，Ninety One UK Limited，Schroder Investment Management Limited，T. Rowe Price Japan, Inc.（依公司名稱之第1個英文字母排序）。 台東長濱農會改選 洪正憲出線 專利爭議 前教長吳茂昆不起訴 (工商 ) #運用局 #遴選 #富達 #摩根 #委任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 產線人不夠、載貨司機少 還缺兩力 紙廠籲國家隊模式解決 04:102021/03/12 財經要聞 運用局：歷次發生的違法交易均積極求償 19:542021/03/12 財經 台股年報陸續開出 震盪盤勢挑出英雄股 19:302021/03/12 財經 富邦投信獲股票基金研究團隊大獎 04:102021/03/12 產業特刊 代替軍方鋪路 左營海軍眷村聯外道路換新 16:322021/03/12 寶島 彰化鄉鎮市農會18位理事長換新 和美總幹事續聘翻船4鄉鎮還要候聘登記 17:062021/03/12 寶島 國泰投信共同基金、ETF紅不讓 04:102021/03/12 產業特刊 勞保基金缺口 勞長爭取高於220億 04:102021/03/12 金融．稅務 同類別近兩年唯一獲晨星最佳基金獎 富達全球債基金 脫穎而出 04:102021/03/12 產業特刊 「摩鐵大亨」劉坤福 連任高市觀光協會理事長 18:372021/03/12 寶島 全民挺果農 中市糕餅公會加量採購600噸鳳梨 14:192021/03/12 寶島 財經熱門新聞 快刪！10款APP被爆遭植入木馬 銀行帳戶恐被盜用 - 財經 拜登凶狠勝川普 打擊華為5G再亮大殺招 - 財經 - 中央社 3個月僅6檔股票獨撐大局 道瓊指數逆勢上漲原因曝光 - 財經 四國聯盟合作抗中？俄媒曝：日印澳不一定會選美國 - 財經 10年美債殖利率不跌反升 那指大跌200點 費半摔2％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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