勞動基金運用局辦理新制勞退基金及國保基金，110年度第1次國外委任投資遴選全球多元資產型受託機構之評選程序，已於今（12）日辦理完成，五家取得簽約資格的受託機構分別為富達國際Fidelity International，摩根資產管理，Ninety One UK Limited，Schroder Investment Management Limited，T. Rowe Price Japan, Inc.（依公司名稱之第1個英文字母排序）。

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