副總統賴清德今應新光醫院之邀，以「未來醫療的變與不變」為題演講，賴清德表示，期許醫界能與ICT、生物科技等產業界共同合作，打造另一座護國神山，推動大健康產業。

賴清德還強調，總統已明確揭櫫精準醫療、大健康產業是臺灣六大核心戰略產業之一，並責成衛福部及科技部負責。相信未來在政府政策的引導下，醫界、業界與政府共同努力，定能合作推動大健康產業。

賴清德演講時首先感謝新光醫院配合政府防疫，透過醫療外交、人道外交，提供國際援助的付出與貢獻。隨後也分享他對醫療發展的觀察，以及「未來醫療的變」。

他認為，現代醫學進步，包括人工智慧、物聯網、VR、AR、工業4.0、區塊鏈等，都對醫療帶來了影響與改變。這些改變，不僅讓臺灣的醫院成為智慧醫院，也對偏鄉醫療助益甚多，相信未來會更進一步影響整個醫療領域。

談及精準醫療，賴清德表示，現在精準醫療可以看到細胞，也就是經由細胞內的資訊，醫護人員可以了解病人生病的進程與恢復的情況，而病人可以根據自己健康雲的大數據分析，量化自己的生活習慣，做健康促進，避免生病，醫病之間的合作會比現在更精進、更進步，未來每一個人都會有龐大的健康雲。

賴清德指出，智慧醫療、精準醫療是未來國際社會發展的必然趨勢。總統提出六大核心戰略產業，其中一項就是大健康產業，希望經由醫療精準化、健康的數位化，加速支持健康產業的數位轉型發展。臺灣有很好的醫療水準、醫療服務系統，ICT產業、生物科技產業也深具競爭力，在這方面的發展非常有機會。

談及「未來醫療的不變」，他說，醫護人員進入職場之前要宣誓對病人提供最好的醫療照護，特別是在科技愈發達的年代，醫德、人道、人權都是非常重要的，當科技沒有人權，人類會受到傷害，無論醫療如何進步，或醫療的力量如何強大，都不能因此忘記自己的誓言，這是醫護人員對病人的承諾。

他指出，未來國人的健康將面臨三大挑戰。第一，人口老化快速的影響與衝擊。第二，國人較重視醫療、長期照護，忽略了健康促進。第三是傳染病的挑戰，過去有SARS，現在有COVID-19。因此，醫護人員在守護國人健康時，也必須注意到，隨著時代的不同，所面對的挑戰也不一樣。

(中時 )