40歲香港女星張柏芝，2018年才生下第三胎兒子Marcus，近日又因現身上海某菜市場，明顯隆起的小腹令人難以忽略，讓她再爆懷孕傳聞。然而昨(11日)又有大陸網友曝光多張在超市巧遇張柏芝的照片，比起她的凍齡素顏，其肚皮狀態更受外界關心。

張柏芝懶理懷孕傳聞，日前照樣現身大陸長沙某超市購物，素顏加上一身休息運動服打扮，依舊難掩她與生俱來的星味，隨即被路人認出，搶著要與女神合照留念。事後更有網友將合照PO在網上，大讚張柏芝的素顏太美啦。

張柏芝爆出懷孕傳聞後，又被網友捕捉到她素顏現身超市的身影，吸引路人瘋狂搶合照。(取自微博)

不過比起張柏芝的完美素顏，網友則是更加關心她的肚皮狀態，認為照片中的她雖然穿著寬鬆衣物，依舊擋不住她明顯隆起的肚子，紛紛留言「又要生了吧」、「怎麼看都像懷孕了呀」、「有種，真有種」。

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張柏芝近來因為參加大陸實境秀《乘風破浪的姐姐2》人氣再攀高峰，她在節目中與眾星互動也受矚目。張柏芝日前在節目中因一時緊張忘詞，導致分組成績最低，當成員急忙安慰因自責哭泣的她時，楊丞琳則是耿直地向張柏芝說：「妳確實是拖後腿了，但這個拖後腿不是責怪，是我們看見問題了，我們去調整就好。」楊丞琳的直爽個性也被網友讚爆，認同一味的安慰不能解決問題，只有指出問題改正問題才能進步

(中時新聞網)