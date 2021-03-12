民進黨立委王定宇日前被爆與民進黨發言人顏若芳同居疑雲，宅神朱學恒11日統計各家網路媒體報導王定宇與顏若芳的則數，其中，排名第1的雅虎新聞有91則，中央社、年代新聞、壹電視等媒體則為1則，但有的綠媒電視台卻連1則報導都沒有。國民黨台北市議員游淑慧對此透露。在該事件爆發當天晚上，她打電話給台南一個偏綠的朋友，該位朋友居然不知道王定宇此次的桃色風波。

針對王定宇的桃色風波，游淑慧在《國民大會》節目中表示，王定宇這件事一發生，她很訝異的是，有的新聞媒體突然好保護當事人、突然不在乎私領域，很清楚得的是，有的綠電視台只是不談自己人的私領域以及感情、外遇領域，這是台灣媒體比較可怕的地方。

游淑慧透露，她在王定宇這件事發生的當天晚上，想說新聞發酵了，她就打電話給台南的一個朋友，他們家是偏綠的，游淑慧問「ㄟ，你們台南那位王委員的事，你們怎麼看？」朋友回：「啊，什麼事？」台南的這位朋友是真的不知道王定宇此次的桃色風波，因為他看的電視新聞沒報，這就是現在媒體的壟斷。

游淑慧接著指出，王定宇現在面對這件緋聞為何臉皮厚厚，還上政論節目硬凹罵別人，因為在王定宇的世界沒有這件桃色風波，在他鄉親的世界沒有這件事，這是很可怕的事。王定宇甚至還在節目討論日本桌球天后福原愛的婚變事件，他說這種事被拍到照片最傷，夫妻若還在乎彼此就要降溫。游淑慧酸說，媒體都公布王定宇五、六十張照片，他還是當作沒事一樣，他現在可能是在實施他所謂的「若還在乎彼此就要降溫」。所以王定宇現在假裝沒事，還在臉書恐嚇網友「好自為之」，不過王委員也要「好自為之」。

游淑慧說，她覺得奇怪的是，行政院長蘇貞昌以前跟我們說，一個人只有一個「卡臣」，不要去搶衛生紙：但是為什麼王定宇只有一個「卡臣」，卻要有4張床來睡呢？游淑慧點出什麼是公領域？王定宇財產申報有問題，就是公領域；王定宇在立法院登記兩間不去住，也是公領域，但是綠電視台還是沒有對此討論。

(中時新聞網)