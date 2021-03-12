今（12日）植樹節，新北市坪林區公所於水岸廣場旁種植60株穗花棋盤腳苗木，成為坪林新亮點。（坪林區公所提供）

今（12日）植樹節，新北市坪林區公所於水岸廣場旁種植60株穗花棋盤腳苗木，成為坪林新亮點。（坪林區公所提供）

今（12日）植樹節，新北市坪林區公所於水岸廣場旁種植60株穗花棋盤腳苗木，成為坪林新亮點。（坪林區公所提供）

今（12日）植樹節，新北市坪林區公所於水岸廣場旁種植60株穗花棋盤腳苗木，成為坪林新亮點。穗花棋盤腳原名水茄苳，珍貴且稀有，在黃昏時間開花，夜間花期綻放至最大、凌晨就落花，特殊低調的開花時段，宛如夏日靜謐的煙花，因而獲「國寶夜美人」的美名。

植樹活動在上午10點準時開始，坪林區公所邀請政、商、學及藝文界等各領域人士約60人齊聚北勢溪溪畔親水長廊，一同來種樹，藉此推廣植樹保林的重要性。

活動在坪林國小太鼓隊氣勢磅礡的鼓聲中熱鬧開場，激昂的隆隆鼓聲，撼動所有來賓的內心，隨後大家共同挽起袖子、拾起鏟子種下國寶級的珍稀植物「穗花棋盤腳」。

促成本次活動最重要的推手為蔡英舜，他與坪林區長周慶珍在中和結緣，周區長說她很感謝中和鄉親蔡英舜，把辛苦培育了一年多的國寶級河口植物穗花棋盤腳苗木，無償捐贈給坪林，而且一捐就是六十棵。

蔡先生今年82歲，二十多年前從交通部統計處專委職務退，對於花草樹木很有研究，四年前他在中和區公所前的小花圃看到一群人在樹下賞花，他也好奇加入，深深被棋盤腳長長的粉紅花串所吸引，從此開始了復育穗花棋盤腳的工作，蔡先生說棋盤腳的生長環境和種植的角度有其獨特性，剛開始的復育工作進行得並不順利，連著兩年的育種工作均告失敗，後來經過長時間的觀察與嘗試，皇天不負苦心人，第三年才復育成功。蔡先生得知周區長調任坪林的消息，主動捐贈60棵棋盤腳苗木給坪林。

周慶珍表示，坪林親水廣場位於坪林國中站牌下方，去年年底整修完成，擁有380米的水岸長廊、半圓型的表演廣場，緊鄰北勢溪，坐在觀眾席除了可以欣賞演出者的表演之外，青山綠水、倒掛植栽盡收眼裡，美不勝收，這個場域是國內少見親山親水，山水交融水岸展演空間，她很期待60株國寶級植物的加入，能創造棋盤花海，為美麗的水岸形塑另一種風情，成為坪林新地景。

(中時 )