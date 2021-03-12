財政部指出，有關推動囤房稅部分，考量衝擊層面大，為避免影響一般購屋者及租屋者生活負擔，允宜審慎考慮囤房定義、轉嫁成本、城鄉差距、供給量未必提升、韓國前車之鑑等五大風險。

首先，囤房定義困難且複雜度高。財政部指出，現行房屋稅對於非自住住家用房屋係按「縣市歸戶」課徵，由地方政府視實際情形在法定稅率範圍內規定徵收率。目前台北市就該類房屋訂定差別稅率，該市轄內之區域發展差距小，適用較無爭議。如擴大到不同縣市，因城鄉差異大，例如，台北市與台東縣之房屋，若按相同標準課徵，恐引發爭議。又需考量繼承之持分房屋是否算1戶，及持有戶數達幾戶（應否考量面積大小等）才算囤房等問題，複雜度高。

第二，房屋稅額易轉嫁予承租人，租屋市場之房東多為相對優勢，如對房屋課徵較高持有稅，將提高房東之持有成本，房屋可能將增額稅負轉嫁給承租人，甚或造成加碼超額轉嫁情形，反致租金上漲，對剛就業之青年或經濟弱勢者，增加其生活負擔。

第三，城鄉房屋價格差距大（例如：台北市1間房屋價上億元，其價值可能超過南部數間房屋之總價值），訂定全國統一標準不易。

第四，對於資金雄厚之屋主，增加持有稅，尚無法促使其釋出（出售或出租）房屋，以增加市場房屋之供給量。

第五，依據韓國25輪打房政策之經驗，加重持有稅抑制房價及囤房之效果不彰。

(工商 )