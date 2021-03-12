財政部近日發布最新統計通報指出，我國自2019年中實施節能家電減徵貨物稅政策，包括冷暖氣機、電冰箱、除濕機等項目，2019年、2020年分別減免12.97億元、31億元，其中約七成皆為冷暖氣機，其每月銷量近10萬台。

為鼓勵民眾汰換老舊高耗能家電、改買節能家電，我國2019年修正通過貨物稅條例，只要民眾購買經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之全新電冰箱、冷暖氣機或除濕機非供銷售且未退貨或換貨，每台可核退貨物稅500元～2千元，優惠期限為2019年6月15日至2021年6月14日。

但今年因減稅期限到期，經跨部會協議後，財政部認為有延長必要性，因此在2月預告修正貨物稅條例、擬將節能家電減徵貨物稅期限再延長兩年，從原定的2021年中延長至2023年6月14日，至於減稅項目、額度未變動，最快本會期可完成法定程序送入立院審查。

根據財政部統計，在節能家電減稅政策上路前，我國2018年電器類貨物稅額為92億元。

2019年電器類貨物稅額為80.5億元、當年度節能家電退稅額為12.97億元，已看到初步減稅效果。以退稅額而言，其中有69％為冷暖氣機、27％為電冰箱，除濕機僅4％。若以退稅數量，冷暖氣機約48.9萬台、電冰箱為20.6萬台、除濕機約6.3萬台。

而2020年電器類貨物稅額續降至70.6億元，節能家電退稅額則提升到31億元規模。以稅額而言，70％為冷暖氣機、但電冰箱占比降至24％、除濕機提升至6％。以退稅數量而言，冷暖氣機約118.4萬台、電冰箱為44.6萬台、除濕機約22.1萬台。

若以退稅數量估算，自節能家電退稅政策上路後，冷暖氣機每月銷量約9.6萬台，電冰箱約3.7萬台，除濕機約1.6萬台。

(工商 )