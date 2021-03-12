針對美國務院公布國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文本月18日在阿拉斯加與中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅等議題，外交部發言人歐江安表示，台灣已經循例在事前與美方進行溝通，並請美方在事後向我方簡報說明會談要情。

歐江安表示，外交部一向透過多元管道密切關注區域情勢發展動態，以及各方高層官員對話情形，並與美方就各項議題隨時保持順暢溝通。因此，對於近期美、日、印、澳四方高峰會，美日、美韓高層會談等動態，外交部都予密切關注。

對於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪問日、韓回程中，偕白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）預訂在3月18日於阿拉斯加與中方官員會晤事，台灣已經循例在事前與美方進行溝通，並請美方在事後向我方簡報說明會談要情。

歐江安也表示，台美關係持續緊密友好，美國拜登政府上任後，已多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」，也一再以實際行動展現堅定支持台灣的明確立場，日前布林肯國務卿也公開表示將邀請台灣出席民主高峰會。未來外交部也將持續與拜登政府的團隊持續密切合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

另外，布林肯本月10日出席美國聯邦眾議院外交委員會聽證會，針對外委會「亞太小組」共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim, R-CA）發言質詢美國支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、邀請台灣參加美方將舉辦的「民主峰會」及台美自由貿易協定談判的立場，布林肯國務卿做出正面回應，並稱許台灣是強健的民主政體及科技重鎮，能對世界作出貢獻，新冠肺炎（COVID-19）疫情便是絕佳範例。

外交部誠摯感謝布林肯國務卿再度公開表達對台灣的堅定支持，以及對湍民主制度及防疫成果的肯定，台灣政府持續與美國拜登政府團隊密切合作，無論在維護民主、國際公共衛生挑戰或經貿領域，台灣將在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化台美全球夥伴關係。

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