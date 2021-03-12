隨著美國財政部釋出1200億美元美國公債，市場預計能稍緩10年期美債殖利率陡升問題，但在亞股時段周五(12日)突然再度飆高，導致亞股走勢不一，甚至在早些時間來到1.6%關卡之上，甚至觸及1.64%近日最高水位，導致那斯達克100指數盤前一度大跌超過250點，電動車大廠特斯拉盤前股價下跌超過4%。

截至台灣時間12日晚間7點45分，道指期下跌25點或0.08%、暫報32,454.0點；標普500指數期貨下跌21.37點或0.54%、暫報3,915.38點；那斯達克100指數期貨大跌214.75點或1.65%、暫報12,833.5點，早些時間一度下跌261.87點。

特斯拉盤前股價下跌27.70美元或3.96%、暫報671.9美元；蘋果盤前股價下跌1.88美元或1.54%、暫報120.08美元，剩下的科技巨頭除Google母公司Alphabet上漲之外，皆下跌超過1%。台積電ADR盤前股價同樣下挫2.68美元或2.22%、暫報117.9美元；聯電ADR盤前股價下跌0.32美元或3.63%、暫報8.5美元。

10年期美債期貨周四從高點回落，甚至還在下跌當中，這導致美債殖利率未隨著美債拍賣結束而結束走升的局勢，美股這幾日強力反彈恐怕曇花一現，下一輪跌勢的風險持續擴大。

(中時新聞網)