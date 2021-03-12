新加坡疫情保持穩定，探討開放邊境、復甦航空旅行的方式之際，星國交通部長王乙康今天透露，下半年可望實施「旅遊廊道」，適用來自中、低感染風險地方且已接種疫苗的旅客。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球超過一年，國際旅行至今仍受限，不過，隨著各國陸續啟動疫苗接種，情況可望逐漸好轉。新加坡疫情保持穩定之際，秉持「管控風險」的防疫策略，逐步開放邊境，包括單向解除來自台灣、澳洲、汶萊、紐西蘭、中國旅客的入境限制。

「海峽時報」（The Straits Times）等新加坡媒體報導，王乙康今天接受當地電台訪問時透露，可望於今年下半年實施「旅遊廊道」（travel corridors），適用來自中、低感染風險地方的旅客。

他說，隔離等措施扼殺了旅遊的可能性，新加坡需要找到方法，以取代這些要求。

王乙康指出，疫苗接種帶來很大的改變，還需要搭配檢測、行動限制及找出安全且成功控制疫情的國家等作法。舉例來說，新加坡可以開放來自中度感染風險地方、但當地已開始疫苗接種計畫的旅客入境。

他表示，結合檢測，就可能可以建立「安全的旅遊廊道」。

關於航空旅遊泡泡，王乙康指出，這類安排需要互惠。他也說，新加坡已單邊向疫情獲得控制的國家及地區開放邊境，並未因此造成社區感染。

他表示，「很可惜，我們是世界上唯一如此向其他國家開放的安全國家」。只有當其他國家也開始這樣做，「我們就可以有泡泡，透過互惠作法，可以開始旅遊，而我希望今年可以落實這類安排」。

新加坡與香港達成建立旅遊泡泡共識，原訂去年11 月底上路，卻因香港爆發新一波疫情延宕至今尚未落實。

此外，新加坡逐步開放邊境的作法還包括實施「安全隔離通道」（Segregated Travel Lane）計畫，允許來自所有國家商務、官方及高經濟價值旅客到新加坡「面對面」交流，最長可停留14天。

使用「安全隔離通道」入境新加坡的旅客停留期間須定期接受檢測，全程也只能待在指定設施活動；其中一個指定設施「會聚@樟宜」（[email protected]）已迎來首批國際旅客入住。指定設施內提供設有密閉式玻璃隔開兩方的會議室，以降低傳染風險。

新加坡衛生部今天通報，新增10人確診COVID-19，包括一起社區案例及9起境外移入，累計確診人數為6萬80人。

(中央社)