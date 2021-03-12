許多外媒認為，過去依賴國際合作、對外開放的中國已成為過去，大陸將轉而尋求軍事霸權和經濟自主。（圖／新華社）

本屆人大會議上新出爐第14個5年規劃，確立了以國內大循環為主體、國內國際雙循環的經濟發展策略。此一新的政策讓不少人質疑中國大陸長達40年的改革開放政策是否要進行修正？外媒認為這種以國內循環為主的政策，可能顯示過去依賴國際合作、對外開放中國已成為過去，大陸正在拋棄40年來的開放合作戰略，轉而尋求軍事霸權和經濟自主。

此一分析雖不見得精準，但在相當的程度上也確實反映出其他國家的疑慮。《德國之聲》引述德媒《南德意志報》發自北京、題為《一個讓人恐懼的國家》的評論指出，北京強調「內循環」，可能意味著依賴國際合作的開放中國已經成為既往。

該文指出，「合作的時代已經過去，疫情只不過是加速了這一進程。長期以來，中國都在加強軍備，並宣揚具有威脅性的民族主義論調。」

報導指出，大陸國家主席習近平日前在全國人大會議上呼籲軍隊要準備戰鬥，而美國也認為，北京很有可能在幾年內攻打台灣。「就在不久前，這種想法還是不著邊際的。可是，又有誰能預見到，中印兩國軍隊會在喜馬拉雅山區邊境的衝突中出現傷亡呢？1962年之後就未發生過這種事，直到去年夏天，多名軍人在那裡喪生。」

報導說，北京無視國際社會對此的抗議，反而開始強化自身經濟，讓其無懼外國制裁。中國正在系統性地降低對國外的經濟依賴性，並貫徹其「雙循環」戰略。其中「內循環」的目標是提振境內的需求，並在重點研發領域投入大量的資金；「外循環」則是指國際貿易以及引進外資作為輔助。換言之，世界很可能依然需要中國，尤其是在經濟方面，但是中國卻打算不再依靠全世界。

瑞士《新蘇黎世報》則以《中國的新五年規劃是一個重要轉捩點》為題評論稱，北京正藉著降低貿易依賴性的契機來推動遲滯已久的經濟結構轉型，而美國的對華脫鉤戰略，有可能成為助推劑。

文章說，中國要實現的基本目標十分明確，其規劃顯示了當政者的主要思路：鑒於地緣政治摩擦以及中國當前遭遇的國際阻力，中國必須進一步擺脫對外國的依賴性，北京當前的策略就是加強自主。同時，中國無法繞開真正的改革，如土地、戶口、私有企業經營的改革，但美國逐步推進與中國脫鉤策略，反而可能導致中國推動改革上的困難。未來5年規劃提出的改革措施能否取得成功，關鍵還在於能否有效執行。

(中時新聞網)