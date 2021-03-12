吳依霖（左）表示很羨慕鳳梨可以做自己。（喜鵲提供）

46歲髮型師吳依霖（小曼老師）因頸椎問題2018年封刀，12日出席英國沙龍品牌開幕記者會，封刀後首度公開義剪，並將所得全數捐作公益。她透露原定今年動刀裝人工關節，但擔心頸椎動刀危險性太高，「老了能不開刀就不開刀」，改做物理治療，找了幫美式橄欖球員復健的復健師，一周3次，每次1小時，但單次費用就要4000元，等於1個月要花超過4萬8，讓她忍不住搞笑對鏡頭喊：「院長你復健太貴了！」

治療的過程中，復健師會把手伸進她的嘴巴 ，幫助她從嘴巴、外圍脖子，到肩膀肌肉放鬆，讓她「痛到腦神經，麻到髖關節、膝蓋」，雖然費用高昂，但吳依霖認為相當值得，以前嚴重到拿面紙都覺得痛，現在已經可以手舉超過肩膀了，也感嘆「髮型師職業傷害還蠻多的」，醫生要她現在最好不要站超過1小時，到香港、新加坡、台灣各地求診，也都被告知「你要好，不能剪頭髮」，便決定先封刀，13歲工作至今從沒休息過的她也直呼「突然休這麼長，覺得太閒，有點蠢蠢欲動」，最近除了偶爾上節目外，也積極做公益，還開設YouTube頻道《髮神在路邊》替路人大改造。

她也自曝私下個性「很台」，在節目中曾脫口說出「靠腰」，結果被媽媽觀眾提醒「妳是老師不能講」，讓她超憋，日前她和網紅「鳳梨」（鼠薯）一同錄製《女人我最大》，羨慕對方可以率性做自己，還透露已跟鼠媽交換LINE，問對方「當你媳婦可以嗎？」，沒想到鼠媽超開心比OK，更要她改天到嘉義，叫鼠薯請吃飯。

(中時 )