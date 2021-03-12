印度對華為的資安擔憂日益漸增，有消息指出，印度6月的採購規定中，擬禁止通訊商採購華為製造的電信設備，且可能會列入擬立的「禁止採購黑名單」之中。印度政府透露，出於對安全擔憂的同時，也希望本土製造商可以自產更多的電信設備。

根據《路透社》報導，印度政府消息指出，在6月15日以後，通訊商被限制，只能購買政府所批准「可信來源」的設備，且政府擬列了一份「禁止採購黑名單」，而華為可能會被列在黑名單之中；印度政府表示，一方面是出於安全疑慮，另一方面也希望印度的製造商可以產出更多的電信設備。

該報導指出，印度三家主要的通訊商皆使用華為設備；分析師認為，印度政府對華為設備的各種限制都可能會增加成本。據了解，華為的設備和網路維護等，相較歐洲其他競爭公司便宜，而這類設備在印度供應有限。

一名印度官員接受採訪表示，當投資有構成國安風險時，就不會將經濟效益納為優先考量。另一名官員也說，印度已經開始批准部分含大陸在內的投資計畫，但不會批准電信設施和金融領域的相關投資。

華為和中興曾因有「後門」漏洞而受到審查，對此，華為先前曾向路透社表示，會盡力的和印度政府協調，達成「無後門」的協議，以緩解印度政府的憂慮。一名知情人士也表示，中印衝突近幾年逐漸惡化，「重建信任還有一條很長的路要走」。

(中時新聞網)