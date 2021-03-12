曾在日本陸上自衛隊擔任通信兵、退役後轉戰演藝圈的日本藝人小飾（Kazari），先前在YouTube上傳影片，示範「自衛隊體操」，教日本民眾如何於新冠肺炎疫情下在家運動，結果意外爆紅，觀看次數已突破330萬。

「大家好！今天要來教『雖然看起來像是體操、卻又不是體操』的自衛隊體操，一起加油吧！」笑容甜美、身材姣好的小飾，開始在影片中示範各種動作，讓多次陷入緊急狀態宣言、隨便出門可能被「自肅警察」盯上的日本民眾，多了一個在家運動的新選擇。而這部影片也讓她爆紅，至今觀看次數已突破330萬次。

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小飾表示，自衛隊體操不像一般基本體操，是屬於活動量較大的動態伸展（Dynamic Stretching），自衛隊員每天早上用來啟動全身肌肉，以面對接下來的高強度體能訓練，因此適合經常待在家裡的人維持體態。

小飾畢業於日本大學藝術學院設計系，藝名源自乙一小說《ZOO》中的〈小飾與陽子〉。她在接受訪問時表示，自己本來就喜歡動畫和漫畫，大學時因為看了「少女與戰車」動畫，對自衛隊產生興趣，最後不顧家人反對，在畢業後決定「簽下去」，並在完成基本訓練後，被分發到通信單位。

不過她的自衛隊生涯並不長，在她準備發揮設計專長，開始往自衛隊公關事務邁進時，卻罹患了罕見的「特發性股骨頭壞死」，被告知即使痊癒，體能也很難完全恢復，最後在服役約3年後選擇離開。

退役後，由於被經紀公司看上，她開始往演藝圈發展。除了擔任模特兒、參演電影和電視劇外，也經常出席自衛隊的公關活動。由於影片爆紅，她最近更出版了《YouTube超人氣！前女性自衛官小飾的即瘦減肥個人教學》一書，持續建立自己的獨特形象。

(中時新聞網)