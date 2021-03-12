今天（12日）是植樹節，新北市動保處與台灣鐘萼木達人陳清課於猴硐貓村種下4株台灣稀有種「國寶植物」鐘萼木、貓薄荷打造貓咪樂園。猴硐為新北市一日郊遊的好去處，也是CNN評選為世界六大賞貓景點，透過植樹節在猴硐貓村種植鐘萼木深具保育價值，也替猴硐貓村添色，讓民眾到猴硐賞貓之餘，亦能觀賞國寶級植物。

鐘萼木是冰河期遺留下來的台灣國寶植物，曾經一度消失而被懷疑瀕臨絕種，後來在猴硐深山發現1000多株，瑞芳猴硐因而被稱為鐘萼木的故鄉，因開花時像倒吊鐘而得名，花朵盛開時非常漂亮，曾有民間謠傳「聽說在鐘萼木下許願就會美夢成真」。達人阿課提到，靠著從小跟著父親種盆栽的經驗，利用自家後山空地進行鐘萼木種子復育工作，秉持永不放棄的精神，堅持5年終於復育成功。他表示復育的關鍵在於氣候與濕度，也分享一段話「有心總會成功」展現職人態度。

動保處指出，透過植樹節除了種下國寶級鐘萼木外，在貓村也種下一大片貓咪喜愛的薄荷草。貓薄荷又稱乾貓草，是唇形科荊芥屬，其中的荊芥內酯能刺激貓費洛蒙受器，有助貓促進食慾、舒緩壓力、放鬆安定情緒等功效，期盼藉由廣植特色綠植栽，把猴硐貓村打造為「貓咪樂園」，使貓咪得以紓壓，並營造出動植物共融的生態，提供猴硐貓村一個安居的好地方。

新北市動保處長楊淑方與台灣鐘萼木達人陳清課在猴硐貓村種下鐘萼木、貓薄荷。（新北市動保處提供）

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