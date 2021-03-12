蔡英文總統12日傍晚先到北區開基天后祖廟揭匾，再出席台南市億載會會長交接，她在交接典禮上提到台灣已連續8個月出口正成長，今年2月出口值創下歷年同月新高，預估全年經濟成長率可破4％。

蔡英文在開基天后祖廟揭匾「披澤蒙庥」，廟方解釋此言有護庇眾生之意，她全程微笑並未發言，與廟方人員合影後離去。

蔡英文總統（中）出席開機天后祖廟揭匾。（程炳璋攝）

台南市億載會創立19年，由台南地區頂尖企業主與專業人士組成，82名會員代表的公司總產值近兆元，扮演台南產業發展重要角色。新舊會長12日交接，新任會長為宏佳騰公司董事長鍾杰霖，從舊會長桂盟公司董事長吳盈進手中接過印信，蔡英文、黃偉哲、等數十位政商名流出席祝賀。

黃偉哲指億載會在歷史悠久的台南市，還是年輕有活力的工商團體，卻在台南經濟發展上已扮演指標性角色，令人欽佩。

蔡英文總統（前排中黑西裝者）與台南市億載會會員合影。（程炳璋攝）

蔡英文對台灣經濟發展深具信心，她稱去年全球受疫情衝擊，台灣在逆勢中經濟穩定成長，連續8個月出口正成長，2月出口值更創下歷年同月新高，今年經濟成長率預估可破4％。她提到大南方計畫逐步落實，使南台南科學園區成為南台灣半導體重鎮，吸引台積電投資與最先進的3奈米技術，藉此推升南科總產值，未來盼達到全年破兆目標，帶動周邊產業發展。

蔡英文表示，新冠肺炎疫情尚未結束，台灣正面對國際環境變化的挑戰，今年將持續提供協助，解減輕企業與人民負擔。

(中時 )