中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》本周迎來了超夯運動競賽節目《全明星運動會》第一季紅隊成員，前往新竹關西錄製，紅隊領隊江宏傑，與隊長姚元浩、李玖哲、孫其君、芳芸、吱吱郭芝吟、阿樂和隊經理粿粿，之前原為戰友的8人，在節目中被拆散成黑、黃兩隊進行比賽對抗。

近日與福原愛婚變風波鬧得沸沸揚揚的江宏傑，製作單位透露該集是在《全明星》第一季結束後錄製，當時夫妻兩已分居台日兩地，不過可以看見敬業的他仍賣力闖關，絲毫沒有看出異樣，身為領隊的他，平時受到紅隊成員們愛戴，大家對他嚴肅的樣子都敬畏三分，但在《玩很大》中卻搖身一變成為綜藝菜鳥，完全沒有在運動場上的霸氣，但運動精神十足，闖關時可是全力以赴，認真的模樣相當可愛。

製作單位面對「運動員」們的到來，也為他們量身打造各種趣味關卡，聽到關鍵字「趣味運動」4字，KID提醒眾人，一定是會比一般跑步難度更高，果真下一秒就看到健康步道鞋出現，立刻引起眾人哀號，江宏傑在穿上後更是痛到哇哇大叫，斯文瞬間消失，笑翻所有人，還有「頭頂大球排球賽」、「絲襪拔河」、「抓腳踝跳遠」等關卡，讓在運動場上自信滿滿的大家頻頻受挫，紛紛表示「還是運動比較簡單」，觀眾們也能看到所有明星選手放鬆幽默被整的一面。

(中時 )