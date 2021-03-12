丹麥、挪威及冰島等北歐三國因接種AZ疫苗後，出現血栓，因此暫時停用。衛福部長陳時中卻表示，目前沒有直接證據，還是呼籲持續施打疫苗。藥師林士峰表示，血栓發生率約萬分之0.06，AZ疫苗的保護力卻只有70~90%之間，台灣應該跟著停打AZ疫苗，會是比較有利的選項。

藥師林士峰12日在臉書貼文表示，其實我們在評論疫苗的時候，要考慮的事情很多。比如疫苗就好像是施打在體內的「口罩」，當多數人都已經施打保護力絕倫的疫苗之後，就好像群體都已經戴上了口罩，形成了群體的免疫力之後，進而將疫情整個控制下來。

林士峰接著表示，但是不同於口罩的是，疫苗也是一種藥品，凡使用藥品，都有一定的機率必須承受藥品可能發生的「副作用」，而使用藥品同時也要考量的點，則是「他們能發揮多少的功效」。

林士峰認為，北歐三國宣布停打AZ疫苗，但是歐盟仍然持續建議施打AZ疫苗，這時我們就得要仔細的觀察數字，並且推論哪一種作法比較有利。

針對歐盟藥品管理局（EMA）表示，歐洲已接種的500萬人中，有30例血栓事件。林士峰指出，500萬人施打疫苗後出現30例血栓，發生率約為萬分之0.06，遠低於罕見「千分之一到萬分之一之間」發生率，血栓算是嚴重的副作用。但是考慮到AZ疫苗的保護力只有70~90%之間，也遠低於輝瑞或莫德納疫苗的95%保護力。因此，他才會主張，我國是否也跟著去停打AZ疫苗，會是比較有利的選項。

(中時新聞網)