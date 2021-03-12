日本男子天團V6成軍超過25年，當年主持電視節目《校園瘋神榜》，讓他們紅遍全亞洲，更是傑尼斯事務所昔日力捧的團體，豈料，近期被日媒爆出今年11月V6將解散，引起熱烈討論；解散消息曝光後，V6透過官方俱樂部發聲，認為「不是6人就不是V6」，支持森田剛未來規劃，6人將各奔東西，經紀公司也證實此事，V6確定在今年11月1日正式解散。

今（12）日日媒《週刊文春》報導指出，V6成員森田剛的友人透露，在去年11月V6舉辦線上演唱會前，他就和其他5人坦承想退出團體的意思，想要朝演員方面專研，嘗試偶像無法做的工作；消息曝光令粉絲們相當震驚，但不少人雖然不捨卻還是祝福。

V6透過官方俱樂部發聲，認為「不是6人就不是V6」，支持森田剛未來規劃，6人將各奔東西，經紀公司也證實此事，V6確定在今年11月1日正式解散。(圖/ 摘自推特)

不久後，V6官方俱樂部公開6人親筆簽名信函，證實他們將各奔東西的決定，信中寫到，25年來團體成員從未變動，6個男生相處難免有爭執，但回憶起來都是充滿歡樂的畫面，這些過去都是彼此一輩子不會消失的寶貝。

信中也坦承，早在2019年起6人就曾對未來人生方向做出討論，經過多次討論後，才定下解散的決定，雖然先被媒體曝光此事，還是想親自跟支持他們的粉絲們報告，「確定在2021年11月1日正式解散」。

而V6親筆簽名信函公開後，傑尼斯事務所也立刻發聲明證實，森田剛的確想離開公司，專心在演員身分挑戰自我，V6成員們也都邁入40歲，對未來也有各自不同的想法，所以尊重他們，特別是6人有共識「不是我們6人就不是V6」，因此將在他們出道紀念日正式解散，結束26年團體生活。

(中時新聞網)