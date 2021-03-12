大陸互聯網巨頭騰訊控股12日宣佈入股樂天集團，以尋求數位娛樂和電商的戰略合作。

此前騰訊與樂天在互聯網發展趨勢等方面接觸多年。騰訊發公告稱，日本樂天決定通過第三方配售的方式向騰訊等公司發行新股並處置庫存股，當中向騰訊旗下子公司配股5,738萬股，每股作價1,145日圓，涉資657億日元。

根據文件顯示，日本樂天向Image Frame Investment（HK）Limited配售5,738.3萬股，後者為騰訊旗下子公司。還向日本郵政配售1.31億股、沃爾瑪配售1,453.6萬股、Mikitani Kosan配售436.7萬股、Spirit配售436.7萬股。

樂天認為，騰訊集團等入股，可以通過合作提高服務水準，有助於提高樂天集團的競爭力和發展。騰訊方面則表示，騰訊期待在包括數位娛樂和電子商務在內的活動中開展戰略合作，為用戶創造價值，共同構建互聯網生態系統。

騰訊執行董事兼總裁劉熾平表示，樂天通過其會員和忠誠度計劃，建立一個充滿活力的生態系統，將它的實力從電子商務延伸到金融科技和數位內容。

他說，騰訊與樂天一樣，希望通過創新和賦能，為用戶和合作夥伴創造價值。騰訊投資樂天，支持其發展成為全球創新領先者。期待在各種活動中開展戰略合作，包括數字娛樂和電商，為用戶創造價值，共同構建互聯網生態圈。

(工商 )