未依規定戴口罩，竟攻擊無辜民眾，一名網友在臉書爆料，與一名女性友人在高雄前鎮家樂福，正要結帳時發現一名外籍男子沒有戴口罩，因此好意提醒外籍男子的台灣女友人，表示現在疫情期間還是要戴，未料男子突然爆走攻擊友人，台女甚至比出勝利的挑釁手勢。

男網友在臉書社團「高雄大小事」發文，表示與女友人到家樂福購物，準備結帳時，發現後方一對外籍男子和台籍女子，而男子並未戴口罩，由於正逢疫情期間，因此女友人好意提醒對方，不過男子當下在講電話，所以女友人客氣的向台籍女子說「這邊可能要戴口罩喔」。

男網友說女子不知道向外籍男說了什麼，男子隨即衝到女友人面前，並用極度難聽髒話羞辱她，這時女友人為了自保，拿出手機錄影，想不到外籍男竟搶走女友人手機，甚至出手攻擊導致女子倒地，雖然當下有大聲呼救，但外籍男仗著身高優勢，繼續侮辱攻擊，至於台籍女非但沒有阻止，「反而在旁挑釁還比出勝利的手勢」。

衝突發生後，遭攻擊女子已經報警提告，外籍男與台女行為也掀起網友怒火，不過賣場處理方式也起爭議，男網友表示衝突發生當下，賣場工作人員無人出面制止外籍男沒戴口罩、攻擊人的行為，最後還是男網友自行報警。

對此，該間家樂福回應，表示事件已經進入司法程序，因涉及個資問題，會全力配合警方調查，以釐清事情真相。

(中時新聞網)