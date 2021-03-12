312植樹節，台南市與台積電慈善基金會、桃園、新竹、台中市同步連線種樹。（劉秀芬攝）

312植樹節，台南市政府與台積電慈善基金會攜手，由市長黃偉哲與台積電副總經理王英郎等人於山上花園水道博物館園區內種下40棵台灣原生種樹九芎，並與桃園、新竹、台中同步連線啟動種樹儀式；台積電亦贈送4萬5000棵樹苗給台南市府，後續將由市府盤點適宜土地栽種。

台南市長黃偉哲表示，植樹活動不僅僅是儀式，其背後意義還代表著對環境的許諾，也是對地球永續的承諾。黃偉哲特別提到，面臨全球氣候異常，環境教育更是首要議題，今日仍藉由種樹宣示市府涵養水源及保護這塊土地的用心，未來南市府也會加強在市區內種下更多的樹，友善大自然。

台積電重視全球環境保護，致力於綠色永續、節能減碳、以及生態保育的發展，今年擴大啟動植樹薪傳計畫，種植樹苗皆為台灣原生種，樹種選擇以適地適種為原則，同時考量最佳適應性、高生態效益，並且維持本土物種。

台積電贈送給台南市的4萬5000棵樹苗，市府工務局提供公有閒置空地，目前先於仁德區、安南區、北區、永康區種植約2000株，供都市綠美化、減少碳足跡降低熱島效應，後續空地盤點出後，台積電也將協助栽種。

南市府表示，今年植樹活動選擇山上花園水道博物館，是指定國定古蹟，早期以重力排水方式，供台南地區潔淨民用水及衛生環境改善，在曾文水庫淨水廠陸續完成而功成身退，在山上花園水道博物館舉行植樹活動，更具永續傳承意義。

(中時 )