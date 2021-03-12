新北市中和汙水下水道接管率56％遠低於新北全市平均66.88％水準，市府抱怨中央連2年大砍10億元補助。對此，立委江永昌今（12日）表示，中和區汙水下水道接管工程是由營建署辦理，因而中和區接管率高低與新北市政府所說「中央欠費10億元」並非直接關係。

此外，新北市府斥資8872萬整治中和區藤寮坑溝，預計今年8月完工。江永昌說，其中由他向中央爭取的補助金費共6210萬元，占整體經費70％。他強調，過去、現在到未來，只要新北市政府提出需求，一定全力以赴、爭取中央補助。

(中時 )