109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將在20、21日再登台北小巨蛋，連續第4年攻蛋，也是相隔1年重新迎接球迷入場，12日中午12點於拓元售票系統開放索票，引起搶票熱潮，21日冠軍戰場次門票更是在開搶5分鐘後就一位難求。

去年決賽由於疫情衝擊，最終採閉門開打形式，本學年度大專體總不但多方加強防疫措施，盼所有參與者安心看球、安心打球，也在教育部體育署、冠名贊助商富邦人壽及眾協力單位的支持下，持續透過多元轉播平台及推廣活動提升賽事關注度。

今年決賽再度前進小巨蛋，有賴當前疫情控制的努力，迎來開放觀眾入場的好消息，共同見證及分享又一年大專籃球的「三月瘋」，因此索票資訊也引起球迷熱烈討論及詢問。

決賽兩天賽事各拆為上、下半場，共分4個場次線上索票，每個帳號、每場次至多索取兩張票券，不同以往的索票機制規劃，除了落實場次間全場清場消毒作業，也期望藉此提供更多球迷入場觀賞比賽的機會。20日四場賽事依序為四強交叉對戰，21日上半段進行男女季軍賽，下半段即為此次索票最搶手的兩場冠軍決戰。

由於索票成功後，必須在14日23點59芬前至全台ibon機台領取實體票券，未於時限內領取視同放棄，為能提供更多實質進場觀賽機會，系統將進行清票，並於15日中午12點再次開放線上索票，第一波未能成功索票的球迷，可持續關注相關消息。

此次決賽同樣提供多管道精彩直播，電視轉播由MOMOTV(75台，4K高畫質)與民視第一台(151台)共同播出；網路直播鎖定LINE TODAY， MOD則設有UBA專區，Hami Video提供LIVE的4D全視角體驗，賽事結束後還可立即透過YouTube SSUtv頻道觀看重播。此外，海外觀眾也能透過國際大學運動總會的OTT平台「FISUtv」欣賞男女冠軍戰的英語轉播。

(中時 )