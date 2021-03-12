上海證交所12日受理大陸AI公司曠視科技的IPO申請。該公司同日刊登首次公開發行存託憑證（CDR）並在上海科創板上市招股說明書（申報稿）顯示，本次擬向存託人發行不超過253,415,828股B類普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，佔CDR發行後總股本的比例不低於10％。

根據招股書，本次發行可以採用超額配售選擇權，採用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的15％。募集資金扣除發行費用後，擬全部用於公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的流動資金，募資投入金額人民幣60.18億元。

曠視科技以物聯網作為人工智能技術落地的載體，通過構建完整的AIoT產品體系，面向消費物聯網、城市物聯網、供應鏈物聯網三大核心場景提供經驗證的行業解決方案，實現人工智能的商業化落地。

2019年10月9日，美國商務部以「實體被合理地認為涉及有違美國外交政策利益的活動」為由，將包括曠視科技在內的28家中國實體列入《出口管制條例》（EAR）實體清單。

相關主體被列入實體清單後受到的限制事項，包括從美國或其他國家進口美國原產的商品、技術或軟件受到限制；進口美國管制物項價值佔比超過25％的其他國家商品受到限制；進口利用美國原產技術或軟件直接生產或利用美國原產技術或軟件建設的工廠生產的產品受到限制。

招股書並稱，目前公司不存在因上述事項而對公司業務產生重大不利影響的情況。但如果國際貿易爭端加劇，可能將造成IT行業整體供應鏈動盪，對公司生產經營構成不利影響。

(工商 )