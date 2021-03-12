近期公股人事頻頻變動，12日公告，第一金投信總經理陳如中請辭。

另外，前幾天即傳出的第一金證券董事長葉光章、總經理陳香如請辭一事也正式公告。

第一金的法人董事財政部12日也改派代表人，由原先的陳香如，改派兆豐證券總經理陳致全。

另外，彰銀總經理黃瑞沐將異動，並由第一銀行副總經理周朝崇接任，預計將於15日（下周一）召開臨時董事會通過。

請辭的陳如中，於2014年12月接任第一金投信副總經理，並於2015年5月升任總經理。

他為美國紐約市立大學Baruch學院財務碩士、美國北卡羅萊納大學夏洛特分校企管碩士，曾任匯豐中華投信總經理、JP Morgan投信台灣區法人業務主管、投資部董事，以及JP Morgan證券上海代表處首席代表、研究部主管等。

他長期在外資，相關投資研究經驗豐富，在第一金投信期間，率先發展AI系列基金，引領市場趨勢。

(工商 )