25歲才知道自己的性別！大陸一名身高172公分人妻，因為扭傷腳踝到醫院檢查，不料醫師在X光片，意外看到她的骨骺未閉合，骨齡處於發育期會再長高，覺得不可思議便進一步詢問「妳第一次月經幾歲來的？」，不料人妻竟支支吾吾回答說：「從沒來過大姨媽！」，人妻隨後接受醫師建議，轉到大醫院檢查，聽到檢驗結果後晴天霹靂，醫師告訴她：「妳是男生」，包括人妻與老公夫家，都無法接受這個事實，全部陷入絕望中。

據《都市快報》報導，這名人妻24歲經由相親與丈夫結婚，日前上樓梯不小心扭傷腳踝，因為疼痛不已，就到當地醫院拍X光片，結果片子一出來，當地骨科醫生當場傻眼，雖然傷勢無大礙，卻顯示骨骺未閉合，亦即人妻的骨齡還處在青春發育期，可以再長高。

醫師覺得不可思議，便好奇問人妻「妳初次月經是幾歲來的？」，面這個問題，人妻羞於啟齒低頭說：「從來沒有來過『大姨媽』，小時候媽帶我去看過醫生，醫生說可能發育晚，月經再等幾年可能就來了，成年後覺得這個問題挺難為情的，就沒當一回事了」。

人妻後來接受醫師建議，到浙江大學醫學院附屬第一醫院檢查，不料其染色體核型檢查結果為「46XY」，醫師解釋，人妻罹患了「先天性腎上腺皮質增生症」遺傳疾病，且人妻也沒有子宮與卵巢，雖具有女性外陰，卻沒有陰毛、腋毛」，所以人妻其實是個「男生」，會罹患此遺傳疾病，可能與父母近親結婚有關。

人妻聽後晴天霹靂，全家人也都傻眼，網友則驚呆表示「老公心裡陰影好大」、「這下扭傷腳的後果太嚴重了」、「太尷尬了，這段婚姻還會繼續下去嗎？」

(中時新聞網)