受到新冠疫情影響，原本全採主客場賽制的2022世足亞洲區第2輪資格賽，確定改為集中賽制。亞足聯今天宣布剩餘賽事將於5月31日至6月15日進行，中華男足在B組剩下的3場比賽，則都要到科威特市去踢。

台灣球迷本來還有對科威特的主場比賽可看，但這場比賽已經改成6月15日在科威特市踢，也讓此一對戰組合全都成為科威特主場。中華隊前年11月作客科威特，以0比9慘敗。按照新賽程，中華隊將在6月3日對尼泊爾、7日戰澳洲。

在世足資格賽因疫情全面停擺之前，中華男足於B組吞下5連敗，戰績敬陪末座。最後3戰的目標則是拉下1勝4負的尼泊爾，至少在2023亞洲盃資格附加賽取得較為有利的位置。

除了國家隊，台灣男足上半年還有亞足聯盃小組賽的行程，由去年企甲聯賽冠軍台南鋼鐵於5月中代表我國出征香港，迎戰港超聯的東方龍獅、理文與蒙古的220運動FC。這項賽事原本也踢主客雙循環，因疫情改為集中一地的單循環賽，取小組第1晉級下一階段。

而球員、教練與後勤團出征世足資格賽與亞足聯盃等國際賽所需要的新冠疫苗，中華足協於月初行文體育署積極爭取，11日也獲得正面回覆。

按照體育署回函中「納為COVID-19疫苗公費接種對象」的賽事分類第4項，「如未參賽會影響我國於國際體育組織正式會員資格或權益之賽事」，世足資格賽與亞足聯盃應屬此類。不過足協仍得檢送參加國際賽會評估計畫與代表隊返國居家檢疫期間之訓練計畫，經體育署專案審查通過，才能納入。

(中時 )