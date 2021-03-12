媽媽型娛樂談話節目《聽媽媽的話》本周邀請到哈孝遠、老婆瑄瑄、哈媽媽和大姊哈平遠，難得一家人上節目，要為哈家媳婦瑄瑄打分數。回想瑄瑄第一次去哈家作客，因為習慣掛著親切微笑，就被直來直往的大姊教訓：「給我收起你的空姐笑！」哈孝遠也在節目中爆料，當初因為媽媽忍不住，搶先遞了鑽戒給瑄瑄，讓他準備的浪漫求婚橋段全泡湯。

哈孝遠回想起第一次帶瑄瑄回家，一進門就像誤入巨人國，瑄瑄被人高馬大的一家人震懾，她自嘲自己的身高，只贏過哈家的小狗，當天哈媽媽準備了香蕉待客，瑄瑄為了填補尷尬空檔，緊張到連吃4根，不僅臉上掛著招牌笑容，還不斷熱情問需不需要喝水？個性直爽的哈大姊，受不了這般客套場面，直接開砲：「給我收起妳的空姐笑！」讓初次到哈家的瑄瑄相當委屈，小禎開玩笑說，還好哈大姊有阻止她，不然瑄瑄空姐職業病犯，可能會接著幫你蓋毛毯。

哈媽媽曾研究面相學，對未來媳婦的面部很講究，所謂相由心生，可以從牙齦、眼睛或鼻子，看出女人安不安份，她笑曝一看瑄瑄，立刻說「這個面相好，不會淫蕩」，笑翻現場眾人。在哈孝遠準備求婚當天，和媽媽一同去銀樓挑了鑽戒，之後3人同坐一車，沒想到哈媽媽太緊張，竟沒等到原定時機，就直接把鑽戒遞給瑄瑄：「我就幫哈孝遠跟妳求婚了吧！」預設的浪漫橋段全亂了套，讓哈孝遠哭笑不得。

哈媽媽感激媳婦瑄瑄幫兒子減重，也對瑄瑄疼愛有加。（年代提供）

為了老公健康，瑄瑄嚴格的飲食控管，讓哈孝遠順利瘦了10公斤，這點讓哈媽媽很感激。哈媽媽也對擔心媳婦會有產後憂鬱，不斷叮嚀要出門走走、多和姊妹們喝下午茶。更大方開支票：「若家裡人多住不下了，會幫忙換大一點的房子。」小禎搞笑分析，是在示意瑄瑄要再為哈家添金孫，面對哈家人的明示暗示，哈孝遠半推半就地表示，若哈大姊先存300萬進戶頭，他立刻就生二胎。節目內容13日在年代MUCH台38頻道播出。

(中時 )