新北市義交小隊長黃國興於110年2月17日辭世，今（12日）上午在新北市立殯儀館景福廳舉行追思告別公祭典禮。（交通大隊提供）

新北市義交小隊長黃國興日前在淡水區協助執行交通疏導勤務時，遭到年輕騎士超速撞擊，造成小隊長黃國興當場昏迷，經過醫院團隊多方搶救後仍回天乏術，於110年2月17日辭世，今（12日）上午在新北市立殯儀館景福廳舉行追思告別公祭典禮，市長侯友宜及警察局局長黃宗仁特別到場，並率同仁向故小隊長黃國興靈前獻香致意，表達哀痛之意。

新北市市長侯友宜日前聽聞噩耗前往故小隊長黃國興靈堂慰問時，即對此事發生相當痛心，並表示義警義交與民防都是我們共同維護社會治安與交通安全的夥伴，特別指示警察局局長黃宗仁要全力協助家屬後續喪葬、撫卹及保險事宜。

故小隊長黃國興任職新北交通義勇警察近14年，對於交通義勇警察工作熱忱、執著及使命感，驅使著他在路口守護著用路人，為人熱心公益，敦厚樸實，勤儉刻苦，任職義交工作盡心盡力，且人緣極佳，現場有超過百位義交同仁到現場列隊哀送故小隊長黃國興最後一程，並高喊「黃國興任務結束、一路好走」，場面備感哀榮，儀式結束後即發引三峽火葬場火化。

新北市義交小隊長黃國興於110年2月17日辭世，今（12日）上午在新北市立殯儀館景福廳舉行追思告別公祭典禮。（交通大隊提供）

新北市義交小隊長黃國興於110年2月17日辭世，今（12日）上午在新北市立殯儀館景福廳舉行追思告別公祭典禮。（交通大隊提供）

(中時 )