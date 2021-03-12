英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）傳出接種者形成血栓的疑慮後，歐洲數國暫停使用，但世界衛生組織今天表示無理由停用。

世界衛生組織（WHO）表示，旗下疫苗諮詢委員會正在研究安全性數據，並強調AZ疫苗和血栓之間尚未確定有因果關係。

AZ疫苗在傳出接種者形成血栓的個案後，丹麥、挪威、冰島、義大利、羅馬尼亞等國家紛紛延後或限縮施打計畫。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）今天在日內瓦（Geneva）一場簡報會上告訴記者：「阿斯特捷利康（AstraZeneca）是一支傑出疫苗，其他使用中的疫苗也是。」

「我們檢視了死亡資料，目前為止沒有死亡案例被證實與接種疫苗相關。」

哈里斯還說：「是的，我們應該繼續使用AZ疫苗。」

「我們推出疫苗計畫時，必須確保能隨時注意任何安全（問題）訊號，必須加以檢視。但現在沒有不該使用的跡象。」

(中央社)