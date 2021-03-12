今年3月12日為台灣文學家楊逵逝世36年紀念日，故台南縣第8屆縣議員湯德順家族特別捐贈兩件珍藏近百年家具給新化楊逵文學紀念館典藏，楊逵次子楊建遺霜董芳蘭與孫楊曜聰、女兒楊碧、女婿陳景陽與孫女陳玫君等5人南下代表接受。

今日捐贈儀式由湯德順議員的兒子湯崇禮代表出席，捐贈典禮前，與會來賓透過影音紀錄追思台灣文壇壓不扁玫瑰花楊逵的一生，並且緬懷去年2月3日過世的楊建老師，近20年為楊逵文學館奔波於新化與台中間。

湯崇禮說，父親當年是新化公學校第22屆，畢業時以台南州第1名獲日本天皇殿下獎，後來考進台南市州立二中，楊逵的父兄見證他趴在榻榻米上坐著讀、趴著寫勤奮向學，特贈送和式木桌為鼓勵。

1936年湯德順與康玉蘭結婚時，楊逵的父兄再贈送3尺和式書櫃為新人賀禮。戰後，湯德順擔任新化鎮公所祕書，全家入住和平街與老人文康中心轉角的日式宿舍，將這兩件家具視為傳家寶，一直珍藏在其中。

湯崇禮說，父母親過世後，子女散居各地，兩件家具由他保管收藏，年初家族協議，決定捐贈楊逵文學紀念館典藏；如今由楊逵後人親手接收，更有完璧歸趙釋懷之意涵。

據楊逵家族日治時期戶籍顯示，楊家曾租居在觀音廟附近，直到1927年才購得觀音廟附近兩筆房產，楊家居處曾為湯德順的母親家族房產。從地籍謄本質當借貸紀錄顯示，雙方有遠親不如近鄰與患難同舟共濟的深摯情誼。

楊逵么女楊碧老師表示，二哥楊建生前回憶，當兵前跟父親楊逵回新化一次，先拜訪了大姑（楊逵童養媳），再到新化公所拜訪要稱呼表哥的湯先生。楊逵文學紀念館籌建時，楊建故鄉重遊，但人事皆非，無緣再見到已做古的大姑、湯姓表哥及其後代；但見到其妹湯格及秀琴兩位女士，並經其引導指認叔公楊鼻的棗園位置。

新化區長吳金喜表示，湯崇禮20年前就曾低調贊助30萬元編印新化鎮志，今適逢台灣文學作家楊逵逝世36周年紀念日，再割愛傳家寶給紀念館典藏，如此熱心公益實令人佩服。

(中時 )