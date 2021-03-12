學校維護養護管理樹木每年皆須面臨龐大的負擔，樹木的問題導致校園安全面臨極大挑戰，台南市政府去年針對有立即危險疑慮樹木全面緊急處置，今年更編列校園染病樹木編列防治經費2000萬元，針對校園染病樹木進行大規模防治，期能提升校園樹木安全。

市長黃偉哲表示，學校樹木為孩子營造良好學習環境，更可減緩整體環境暖化，台南市以友善方式處理樹木，並以治療為優先，編列染病樹木防治經費，建構安全永續生態校園環境。

教育局鄭新輝局長表示，校園樹木常因病蟲害造成樹木染病，造成校園內樹木倒伏危機，除影響師生的活動外且容易造成師生及民眾受傷，在市長支持下，編列校園染病樹木防治經費2,000萬元，專案計畫於3月函文本市所屬學校提出申請，學校申請期限為3月30日，教育局並將於4月召開審查會，請有申請改善需求之學校務必於期限內提出申請。

教育局表示，台南所屬學校積極營造綠色校園環境，有關教育部校園植樹作業，台南市所屬學校預計3月以後配合雨季來臨即可進行栽種，農委會及台積電提供的新樹苗及植栽種植達2200棵，數量於全國數一數二。

鄭新輝呼籲，校園內樹木的種植及維護，需全校師生民眾共同協助，學校應配合課程宣導師生愛樹護樹之基本認知，結合環境教育及永續循環校園核心價值進行推廣，讓校園護樹生命教育培養從小養成，達成環境永續教育意義。

(中時 )