日本奧運相丸川珠代表示，國際奧委會同意中方向東京奧運會提供新冠疫苗一事，「事先沒有聽說，也沒做過協調」。圖為大陸康西諾疫苗。（圖／康西諾公司)

國際奧委會周四宣布中國願意向東京奧運會及北京冬奧會提供新冠疫苗，國際奧委會也已同意從中國採購。日本奧組會對此消息感到震驚，稱東京奧運採用中國疫苗的事，事前沒有獲得國際奧會告知。法媒認為，部份對中國疫苗仍有疑慮的國家，對於國際奧會的決定持保留態度。

據《法國國際廣播》（RFI）報導，新冠疫情繼續肆虐，國際奧委會將在8個月內組織兩場奧運會，為此周三延續4年任期的國際奧委會主席巴赫表示，中國願意向奧運會提供疫苗，國際奧委會為此同意從中國購買疫苗，為參加奧運會和殘奧會的團隊提供免費注射。國際奧委會並未提出時間表，也未表示採購多少疫苗，以及分發方式。

報導指出，參加夏季奧運會的運動員大約11000人，但加上教練員、媒體、志願者和官員，會多達數萬人。巴赫說，中國奧委會表示，需要多少疫苗就提供多少。

該消息首先引發夏季東京奧運會主辦方日本的震驚，東京奧組委首席執行官武藤敏郎回答媒體表示：「日本方面是否被事先告知？沒有。完全沒有！」

《共同社》報導指出，日本奧運相丸川珠代12日在內閣會議後的記者會上，就中國奧委會向國際奧委會提出中方向東京奧運會提供新冠疫苗一事稱：「事先沒有聽說，也沒做過協調」，她表示，將確認事實關係。

丸川強調，東京奧運「不以接種疫苗為前提的原則不變」。她重申，將通過徹底的檢測和行動管理等，力爭舉辦安全安心的奧運。她還表示「我想，這是由已批准中國產疫苗的國家自行判斷的事項」。

中國方面表示，已向60多國提供了疫苗，但是歐盟主席米歇爾批評中國過分渲染，把新冠疫苗拿來作為外交和宣傳手段。他同時提醒中國自身注射疫苗的比率比歐盟國家低2倍之多。

報導說，中國疫苗引發的一個主要問題是它們都缺乏完整的第3期臨床試驗數據，這也就是為什麼中國疫苗至今未被世界衛生組織批准列入緊急使用清單的主要原因。中國在海外實驗的疫苗包括科興疫苗、國藥疫苗等，其有效率明顯低於歐美疫苗。

報導表示，中國大陸民眾接種意願低也引起國際社會擔憂，據兩會期間中國專家披露的數字，大陸目前接種率為0.38%，遠低於美國、以色列等國，較歐洲國家亦僅及一半。中國民眾接種意願低的主要原因是對國產疫苗的安全性和有效性信心不足，這是因為近年來中國曾多次發生假疫苗醜聞與假藥風波，讓民眾很難放心。

中國人接種疫苗太低也引起大陸專家擔憂，鍾南山與張文宏等專家都呼籲加速接種，普遍提高中國人免疫力。

報導說，在中國疫苗尚有諸多疑慮情況下，國際奧委會突然宣布上述決定，自然引起輿論相當程度的吃驚。

(中時新聞網)