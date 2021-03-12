台中市一對夫妻糾紛釀悲劇，雙雙殞命望高寮。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市知名夜景景點望高寮公園停車場後方樹林，今（12）天驚傳雙屍命案，一對陳姓夫妻昨天出門，兒子遲遲等不到他們返家，向警方報案協尋，警消出動大批人力搜查後，發現陳姓夫妻的車輛停在望高寮上，經過一夜搜查，分別在上午11時30分許及下午1時，發現陳姓夫妻屍體。據警方初步調查，懷疑64歲陳姓丈夫殺害52歲妻子後，裝屍在行李箱後，連夜開車載往台北市中山區，再直接返回台中，來回載屍約330公里，才將妻子載到望高寮棄屍，自己再畏罪輕生。

這起命案陳姓夫妻的兒子，昨天上午7點才到警局報案，表示他的父母吵架後離家，今日上午警方針對協尋人口，在南屯望高寮先發現陳男輕生，下午發現在其車後行李箱發現陳姓妻屍體。台中市政府警察局第六分局指出11日接獲報案，西屯區1棟大樓內，一對陳姓夫妻爭吵後失蹤，請警方協助找人，警方迅速啟動協尋機制，警方今日發現該對夫妻於望高寮殞命。

警方指出，昨日接獲報案後，立即協助家屬調閱陳姓夫妻之車行軌跡及監視器影像，發現車輛停放於望高寮，惟警方到場時，車輛內未見陳姓夫妻蹤影，便出動大批警消人員搜山，雖然於今日午間發現陳姓夫妻，但均已斷氣身亡。

中市警方調閱監視器畫面，發現陳男11日清晨3時許，將裝妻子的行李箱放入轎車內，然後直奔台北市中山區，再折返到望高寮，11日10時抵達望高寮後，晚間9時開車去購買一些物品，再折返望高寮輕生。警方懷疑，陳男載屍300公里的動機很怪異，不排除有遺願要交代，也可能想找親朋好友，但因陳男已身亡，真正原因為何無從得知。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)