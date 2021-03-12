日本導演濱口竜介以新作《偶然與想像》首度入選柏林影展主競賽單元，更拿下評審團大獎銀熊獎，而他2015年執導《歡樂時光》，在盧卡諾國際影展首映時，4位素人女演員皆榮獲最佳女演員獎的后冠，濱口竜介也因劇本獲得特別提及獎，在國際影壇打開知名度，被譽為將成為繼是枝裕和、河瀨直美的日本重量級導演，該片近5個半小時的片長也被影迷封為「必朝聖的觀影挑戰」。

《歡樂時光》以5小時17分鐘的片長描述4個女性友人相處點滴與各自面對人生課題的過程，宛如紀錄片細膩寫實的敘事手法，真切反映日本當代社會男女在感情、婚姻、家庭當中的不同面向，透過與現實同步的時間感，每個觀眾都能在片中角色找到共鳴。除了驚人片長外，另一看點則是全片皆採用素人演員，透過演員工作坊的訓練互動，一起完成這部動人作品，濱口竜介受訪時表示，身為一個劇情片導演，卻曾經在311大地震的紀錄片採訪時，被受災戶無懼鏡頭、情感滿溢的訪問給驚豔到，「看到他們不畏懼鏡頭流露出最自然的情緒，讓我意識到被攝者對拍攝者的聆聽產生信賴，才是最能捕捉真實的關鍵。我也不禁思考，以素人演員來參與劇情片，說不定是一件可行的事，也許更能打動人心。」

基於創作者實驗精神，濱口竜介以他完成好的劇本在神戶辦了一個為期5個月的工作坊，每週末邀請素人演員參加，「雖然名為『演員工作坊』，但其實我們更專注於『聆聽』」，濱口竜介說：「針對劇本提及的主題，我們邀請不同的人來演講，並請演員們透過討論，真實地表達他們心中的想法。這樣一來一往的互動方式中，我也可以採用演員們的回應作為靈感，調整我的劇本內容，一起完成屬於我們大家的歡樂時光。」正因為這樣的集體創作方式，原定片長2小時的《歡樂時光》，也因為素人女演員的一句話，改寫為5小時。

故事中有個正處理離婚的主角，她也是整個故事推展的動力，在原本的劇情設定中，她選擇了自殺一途，但飾演這個角色的女演員在工作坊中表示，她不認同這樣的發展。濱口竜介回憶道：「她特地跑過來問我：『她真的會自殺嗎？』，並接著說明如果是她，她不會這麼選擇，反而會繼續活下去。這個反饋給了我很大的反思空間，並積極與她討論接下來的故事走向。」素人演員的一句話，讓認為「聆聽」是創作關鍵的濱口改寫了劇本，才有了現在影迷津津樂道的5小時《歡樂時光》。

首度在台灣正式上映的《歡樂時光》，將於3月14日誠品電影院舉辦的馬拉松放映，之後也分別於3月26日、4月9日以上下兩集的方式與觀眾見面。

(中時 )