日本高人氣女星綾瀨遙出道21年，一直以親和力十足和精湛演技受到觀眾喜愛，也有多部經典作品，像是《在世界的中心呼喊愛情》、《魚干女又怎樣》和《八重之櫻》等，更因此成為各大品牌代言人；近期綾瀨遙主演的電視劇《天國與地獄》收視亮眼，她在服飾品牌的廣告也意外引起討論，除了大方脫到剩下背心外，還有釋出更衣室試穿片段，讓粉絲大飽眼福。

綾瀨遙近期成為日系平價服飾品牌形象大使，最新廣告中有一情節被網友討論，她穿著襯衫在路邊被弄濕，當下直接將襯衫褪去，脫到剩下一件白色背心，合身剪裁將她凹凸有緻的身材曲線畢露。

近期綾瀨遙主演的電視劇《天國與地獄》收視亮眼，她在服飾品牌的廣告也意外引起討論，除了大方脫到剩下背心外，還有釋出更衣室試穿片段，讓粉絲大飽眼福。(圖/ 摘自UNIQLO廣告影片)

另外該品牌先前更釋出綾瀨遙在更衣室裡的畫面，她試穿牛仔褲的樣子一樣超養眼，讓粉絲們大飽眼福，都紛紛讚嘆，35歲的她臉蛋和身材都保養得非常好，「看完又心動了」、「穿什麼都好看啊」、「只穿白色背心也好看，太犯規了吧」。

綾瀨遙從2000年出道至今，在戲劇方面的表現有目共睹，獲得過多項大獎，在《日劇學院賞》奪下多次主演女優賞，在《日本電影金像獎》也拿過優秀主演女優獎，因此多年來人氣始終不減。

(中時新聞網)