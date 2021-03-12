中國外匯管理局12日公布，為進一步便利跨國公司企業集團跨境資金統籌使用，決定在深圳、北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業務首批試點，統一本外幣政策，實行雙向宏觀審慎管理，進一步便利資金劃轉和使用。

外管局指出，試點面向信用等級較高的大型跨國公司企業集團，將整合現有各類資金池，實現跨國公司企業集團內跨境本外幣資金一體化管理；實現一定額度內意願購匯，購匯所得外匯資金可存入國內資金主帳戶，用於對外支付。

同時，適度調整外債和境外放款額度，在穩慎經營理念基礎上提升跨境投融資的自主性和資金利用效率；主辦企業國內資金主（子）帳戶結匯資金可直接進入人民幣國內資金主（子）帳戶，國內資金主帳戶資金可直接下撥至成員企業自有帳戶辦理相關業務。

外管局表示，下一階段，將根據試點情況及政策效果，進一步完善跨國公司本外幣一體化資金池業務管理框架，不斷提升跨境貿易和投融資便利化水平，營造良好營商環境，促進涉外經濟平穩健康發展。

(工商 )