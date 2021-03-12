印度、美國、日本及澳洲4國即將舉行首次四方安全對話峰會。消息人士透露，這場峰會將創建一個架構，讓4國共同領導疫後復原及對抗中國疫苗外交。

印度新聞信託社（PTI）今天引述消息人士說，在遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及協助疫情後復原工作的倡議下，印度與美國、日本和澳洲正規劃一項疫苗在美國研發、在印度製造、並由美國和日本資助，及澳洲支持的架構。

這4國期盼透過資助印度大量生產疫苗，再把疫苗分送到印度太平洋地區各國，以對抗中國的疫苗外交。

印度斯坦時報（Hindustan Times）則引述消息人士透露，四方安全對話領袖峰會將討論多種方案，其中一種可能由美國、日本和澳洲籌組一個財團或基金，資助印度生產新冠肺炎疫苗，或者向印度採購疫苗，以分送給各國對抗疫情，特別是對印太地區的開發中小國，這也將促進全球經濟快速復甦。

消息人士指出，創建一個疫苗生產與配送架構，將被視為是四國安全對話4國領袖峰會的重要成果，且加強印度成為「世界藥房」的地位，並擔任全球衛生健康供應鏈中的關鍵角色。

此外，在四方安全對話領袖峰會上，美國總統拜登、印度總理莫迪、日本首相菅義偉及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等4國領袖除討論疫苗供應及協助疫情後復原工作推動外，還將討論彈性的供應鏈、新興與關鍵技術、海上安全及氣候變遷等當代的全球與區域問題，並就維護自由、開放及包容印太地區的實際合作交換意見。

知情人士表示，印度認為，首次舉辦的四方安全對話領袖峰會是4國建立至關重要的夥伴關係，以應對印太地區主要挑戰和確保海上安全的關鍵。

四方安全對話4國可能還在這次峰會上研究建立稀土和稀有金屬採購鏈，以對抗中國向智慧型手機、高性能電機和電動汽車電池等所有製造商，提供這些關鍵原料時居主導地位。

由於印度血清研究所（The Serum Institute of India）是全球最大的製藥和疫苗生產公司，正在生產牛津大學與英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠研發的新冠肺炎疫苗。

此外，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠肺炎疫苗，還有嬌生集團（Johnson & Johnson）、美國莫德納（Moderna）製藥公司，與美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）等單位研發的疫苗，也都考慮利用印度龐大的疫苗製造產能。

(中央社)