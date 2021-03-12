與台北市僅一河之隔的新北市，近年發展迅速，更早已成為全台灣人口最多的城市。一名網友發問，他爸爸要幫姊姊置產，希望了解板橋、土城這兩個地方有什麼差別、哪一區生活機能較佳？結果意外釣出不少「土粉」，支持土城的人遠勝板橋。

「我是中部俗，沒住過台北，只住過台南而已」，原PO一開始就說自己對大台北地區不熟悉，只知道板橋有北藝大（應為台藝大）；土城最知名的，就屬看守所了。他們家認為市中心太貴，打算買郊區的房子，請網友推薦。

儘管板橋、土城兩區相鄰，不過較精華的地段，絕對是板橋完勝，尤其新板特區，更是新北「精華中的精華」。網友認為，若考量價格，「板橋現在太貴了，有的建案單價甚至比台北市還高，誇張」、「論機能當然是板橋，住到車站附近，想搭高鐵、台鐵、捷運都有」、「板橋近20年發展真的很猛」。

委託長庚醫療體系經營的土城醫院日前開幕，當地被看好未來發展潛力高。（資料照）

不過更多網友推薦土城，除了有開玩笑稱「離看守所近，將來會客方便」，事實上，多數網友看好土城發展潛力大，值得投資，「土城雖然很多老社區，但也代表都更機會高」、「新開的土城醫院附近，已經有下一個特區的雛型了」、「土城交通方便，接國3、台65都快」。

還有網友推薦三峽北大附近，覺得這是新北難得一見的文教區，生活機能佳，附近也有恩主公醫院、高速公路交流道等，重點是社區規劃過，住起來舒服。

(中時新聞網)