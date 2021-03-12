台南市各級農會12日有8區農會舉行理監事會議，包括新化等8區農會如預期順利選出理事長、常務監事和聘任總幹事等農會三巨頭，其中新化農會總幹事由林侑融（原名林麗文）回任；將軍區農會由在野派重新掌權，原任總幹事吳明成退休，由祕書吳玉治代理。

今日8區農會選任出名單如下，鹽水區農會理事長佘煥琛、總幹事邱子軒、常務監事黃瑞堂，3人皆連任；白河區農會理事長包永松、總幹事龔瓊姿（連任）、常務監事吳清泉。

將軍區農會理事長黃寶億、總幹事未聘（吳玉治代理）常務監事楊鄰穎；新化區農會理事長吳德強、總幹事林侑融、常務監事鄭福榮（連任）；關廟區農會理事長盧勝陽、總幹事陳愛妹、常務監事吳榮哲，3人皆連任。

麻豆區農會理事長陳彰茂、總幹事孫慈敏（連任）、常務監事余眞治（連任）；左鎮區農會理事長林木崑、總幹事林惠珠代理（無人登記應聘）、常務監事李茂昌；永康區農會理事長陳保全、總幹事趙茂棠（連任）、常務監事康進忠。

理監事選舉激烈的新化農會，在野派9席理事全拿，今日選任理事長由前鎮代會主席吳德強新任，常務監事則由鄭福榮連任，林侑融順利重任總幹事。

林侑融說，感謝會員們的支持、相挺，讓他可以再為大家服務，推廣新化農產，為農民創造更好的收益，面對即將到來的鳳梨季促銷、加工等，也會盡速與幹部開會提出對策。

(中時 )