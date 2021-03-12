全球掀起電動汽車風潮，其市場需求逐年增高，這當中，美國、大陸、英國等國家制定諸多政策，以推動電動汽車的普及。然而，台灣有望在10年內達到電動汽車普及嗎？福斯集團資深經理黃南瑄表示，「非常有機會」，在地理環境上，具有先天的優勢，且台灣民眾對電子商品接受度高，普及應該非常快。

全球電動汽車市場需求逐年增加，作為該領域領頭羊的特斯拉股價更是連連飆升，反映人們對於電動汽車市場的需求逐漸升高，而其他傳統車廠也毫不示弱，紛紛急起直追，欲與特斯拉一較高下。

而在電動車普及的趨勢，台灣有望在10年內跟上腳步嗎？福斯集團資深經理表示，「非常有機會」，在地理環境上，台灣不是非常大的土地，從南到北只有400公里，據先天環境上的優勢，況且台灣還是科技重要國，民眾對電子化商品接受度高，很願意嘗試，基礎設備建設起來，普及應該非常快。

依據市場研究公司MarkLines 的報告，預期在2030年，電動車在美國汽車市場中，比例將大幅成長至26%；在拜登上任後，更是計畫在2030年，美國的電動車充電站數量將增至50萬個。

大陸政府為了支持電動汽車的發展，促進其的普及，並減少空汙問題，也投入了補貼計畫，雖然逐漸在遞減補貼額度，但在這補貼計畫的刺激下，電動車在2020年也創下了可觀的銷量。

(中時新聞網)