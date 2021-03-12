法人與海運業界都認為台灣港務公司名下可自由買賣的11.95萬張陽明股票，在今年2月1日至3月2日賣出的6萬張股價偏低，不過台灣港務公司12日還是申報要賣出3萬張。該公司高階指出，公司一定要申報才能賣陽明股票，這三萬張申請在未來一個月內售出，但是會視市場情況選擇賣出時機，而且也不一定要全部售出。

法人估計本月下旬陽明公布去年財報後，股價會有一波高峰，5月中今年第一季財報估計會有更驚人表現，屆時股價可能會有更大幅攀升。

台灣港務公司可自由買賣的5.95萬張股票，這次申報賣出3萬張。該公司還有在101年參與私募可轉債，7年後到期於108年6月轉換成19.19萬張普通股，這部分要等陽明補辦公開發行或洽特定人才能賣出，依規定陽明要連續兩年獲利才能辦理公發。港公司原持有陽明11.97％股份，待可自由買賣的11.95萬張股票全部出售後，持股比例將降為7.3％。

監察院本月9日有針對台灣港務公司參加陽明募資，公布檢討該公司曾經因而列了18億元虧損，不過港公司指出，當時列的是未實現損失，現在帳上會有評價利益，已轉虧為盈。

(工商 )