原本想給老公一個驚喜，沒想到卻發生如此尷尬的事。國外一名女網友梅姬（Maggie Clayton）日前拍影片表示，想給老公一個驚喜，便買了一套性感內衣，打算等老公到家後，直接在客廳開箱這驚喜，沒想到，先打開門的卻是公公，而這尷尬的一刻全被鏡頭錄下，公公當下的反應更是讓眾人意外。

綜合外媒報導，梅姬日前在抖音上傳了一段影片，表示自己很久沒有給老公小驚喜，並準備了一套性感睡衣，另外也想紀錄下老公看到後的真實反應，所以架了一台攝影機在身旁，而當她換上戰袍，一切準備就緒，她也緊張地說，「老公很快就回來了」。

這時客廳大門的確被開啟，梅姬更興奮的告訴觀眾，「他到家了，你們準備好了嗎？」並同時將身上的粉紅色浴袍脫下，正期待老公看到的反應，沒想到走進客廳的卻是公公，從影片中可看到，公公嚇了一大跳，整個人彈了起來，並脫口而出，「oh shit」，接著轉身逃離現場。

原想替婚姻生活帶來一些小情趣，卻發生這樣的意外，讓她和公公兩人尷尬不已。而梅姬也表示，自己真的不知道這時間點公公會突然回家，並將這段尷尬到爆的影片發布，同時詢問網友，「真不曉得怎麼辦」。

影片發出後獲得280萬的觀看次數，留言數更高達3萬多則，引起網友熱烈討論，「公公臉上的表情也太恐怖，哈哈哈」、「我嚴重懷疑公公其實知道她在那」、「這劇情好像在哪看過…」。

辣妻客廳脫到剩性感內衣 公公誤闖後反應讓眾人意外 (抖音youtube官方頻道)

(中時新聞網)