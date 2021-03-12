知名連鎖咖啡星巴克宣布，今年3月28日是台灣星巴克第23周年的生日，特別推出一系列活動，包括在台灣星巴克週年紀念日（3/28）當天，呼應星巴克最初進駐台灣市場時為1998年，邀請西元1998年或民國87年出生顧客到店，出示身分文件（限本人），可免費領取中杯美式咖啡（不限冰/熱）一杯。

另外，星巴克還推出一系列23周年慶活動，包括實體門市23周年Shopping Party分別在3月12日、3月26日登場，活動當天全品項享85折優惠，活動當天單筆折扣後消費滿500元，可獲得「飲料好友分享券」一張。3月15日～3月19日單筆消費折扣後滿230元，可獲飲料好友分享券乙張；數位活動部分，星巴克亦結合LINE酷券推出指定日期、指定品項飲品23％優惠。

此外，星巴克也推出多款23周年慶周邊商品，包括上頭綴有逾100顆的璀璨水鑽的「23璀璨之星馬克杯」，售價2,580元，主打蒐藏價值；還有「23人魚歡慶馬克杯」、「23人魚祝福馬克杯」、「23人魚守護馬克杯」、「23人魚TOGO不鏽鋼杯」、「23人魚祝福隨行卡」等。

星巴克推出立體貨櫃造型「洄瀾造型隨行卡」。（業者提供）

同時，星巴克本次也推出全新的漫遊趣系列，以台灣五個知名景點為主題，有淡水、太魯閣、日月潭、阿里山、墾丁，轉化成有童趣感的馬克杯。另外，還特別推出縮小版的立體貨櫃造型「洄瀾造型隨行卡」，是星巴克首度推出的立體隨行卡，可望再吸引星巴克粉絲蒐藏熱潮。

(工商 )