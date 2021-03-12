線上串流巨擘網飛（Netflix）近日開始測試新功能，要求觀賞者驗證是否為帳號持有人，此舉意味著該公司可能著手處理存在多時的多人共享帳號問題。

近日少數網飛使用者登入時會跳出一段訊息，要求使用者驗證網飛發給用戶所有人的簡訊或電子郵件內容，使用者雖然可以稍後再做驗證，但相同訊息之後可能會再次出現，如果無法證明自己是授權的用戶，使用者最終還是需要自己的帳號才能繼續看片。

網飛的訊息寫道，「如果你沒有與本帳戶的所有人同住，你需要自己的帳戶才能繼續觀賞。」網飛發言人表示，公司一年會對「數百名」使用者進行測試。

網飛在聲明稿表示，「這項測試是為了確保使用網飛帳號的民眾取得正確的授權。」該公司的服務條款載明，「帳號不得與家庭以外的其他人共享。」

根據研究機構Magid數據，網飛約有33％的使用者至少與一名親友分享密碼。

網飛基本方案的月費為8.99美元，標準方案月費為13.99美元，後者可讓使用者同時在兩個螢幕觀賞內容。

網飛的用戶數與股價持續上揚，消除了共享密碼造成營收流失的憂慮，所以該公司多年來對用戶共享帳密問題睜一隻眼閉一隻眼，沒有太多積極動作。

新冠肺炎疫情帶動網飛用戶攀升，該公司在2021年稍早宣布，全球用戶數已跨越2億大關，不過2021年宅在家的人數減少，網飛維持成長動能恐面臨挑戰。再者，2021年投資人將資金撤出成長股，使得網飛股價漲幅遜於標普500指數。

隨著越來越多企業搶食線上串流市場大餅，例如迪士尼Disney+、AT&T的HBO Max、 NBCUniversal的Peacock，以及ViacomCBS的 Paramount+等，網飛面臨更激烈的市場競爭，不得不正視共享帳密問題。

(工商 )